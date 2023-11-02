الصحة: حالات المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية في غاية الصعوبة| فيديو

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم رفع درجة الاستعداد الصحي في جميع المستشفيات، وخاصة المستشفيات التي تقع في منطقة شمال غزة و المحافظات القريبة من محافظة شمال سيناء.

الصحة:هناك خطة واضحة تقديم كافة أشكال الدعم الصحي لأهل غزة

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفة عبر القناة الأولى، أن هناك خطة واضحة لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي لأهل غزة، وذلك من خلال عدة محاور،منها: التأكد من جاهزية عدد و كفائة الطواقم الطبية، و التأكد من توافر الأدوية ، بالإضافة إلى قطاع الطب الوقائي، و توفير اللقاحات للأطفال.

وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة إلى، أن حالات المصابين الفلسطنيين التي وصلت للمستشفيات في غاية الصعوبة، و الدقة ، و تحتاج إلى مهارات طبية مرتفعة للغاية، مضيفاً أنه تم الإستعانه بأساتذه الجامعات و كبار الأستشارين في وزارة الصحة.

واستكمل:"الفريق الطبي المصري بالكامل يتقدم برغبات لكي يذهب و يشارك في علاج المصابيين الفلسطنيين، و لقد تم التقدم إلى بجميع أنواع المساعدات سواء الطبية أو الإنسانية لأهالي قطاع غزة"

واستطرد:" جزء كبير للغاية من المساعدات مقدمة من المواطنين من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي "

وفي سياق متصل..

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أنه تم استقبال 81 جريحاً فلسطينياً وهو بداية لتنفيذ جزء من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي للأهالي قطاع غزة في فلسطين.

وزارة الصحة: دخول اليوم مجموعة من الجرحى الفلسطينيين

ولفت إلى أنه تم دخول اليوم مجموعة من الجرحى الفلسطينيين بالإضافة إلى مجموعة العابرين الأجانب عبر معبر رفح، وذلك من خلال أكثر من 40 سيارة إسعاف تتحرك داخل،و حول معبر رفح.

وزارة الصحة: فرق طبية في تخصصات مختلفة لفحص الجرحى



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى، أن هناك فرقا طبية في تخصصات مختلفة تقوم بفحص الجرحى الفلسطنيين، وإعادة توجية سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، لافتاً إلى أنه تم تجهيز مستشفيات شمال سيناء و السويس و بورسعيد و الزقازيق و الإسماعيلية ، و ذلك للتعامل الأحداث الحالية.