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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

روسيا
روسيا

التجارب النووية  ..  وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مؤخرا  على قانون بموجبه، يتم إلغاء مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا و الأزمة مع الغرب.

قرار روسي خطير.. ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية؟

 

 

حيث هدفت معاهدة حظر التجارب النووية، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تطبق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

 

معاهدة حظر التجارب النووية


وأكدت وكالة تاس الروسية، إنه تم نشر الوثيقة التي وقع عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على موقع المعلومات القانونية الرسمية، وجاء في المذكرات المرفقة، بأن القانون المعتمد يهدف إلى استعادة التكافؤ في ما يخص الالتزامات الدولية 

ولمتابعة المزيد حول انسحاب روسيا من معاهدة التجارب النووية .. تابع الفيديو جراف التالي:

التجارب النووية الرئيس الروسى بوتين الحرب في اوكرانيا الأزمة مع الغرب

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