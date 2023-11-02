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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي

يهتم الملايين بالبحث عن المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء في مصر، بعد إعلان الحكومة في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عن إجراء تعديلات في مواعيد انقطاع الكهرباء.

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الكهرباء

مواعيد انقطاع الكهرباء

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم السبت الماضي، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح – الشمسية – المائية) في نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

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المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء في المحافظات:

محافظة الغربية 

وأشار رئيس الشركة إلي ان خطة تخفيف الأحمال بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظات : "الغربية والقليوبية والمنوفية" مقسمة على مدار 12 ساعة حيث يبدأ القطع فى أول منطقة من الساعة 12 ظهرا وتستمر عمليات الانقطاع حتى منتصف الليل.

وحددت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم قطع الكهرباء في بعض مناطق المحلة من 12 لـ 2 ظهرا، وتشمل "سندبيس – الجابرية – المعتمدية".

كما سيتم قطع الكهرباء، في بعض مناطق قطور من الساعة 12 إلى 2 ظهرا، وتشمل مناطق "دماط سعدون – شبرا بلولة – مصباح – كوم علي – مصباح".

وحددت جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم قطع الكهرباء في بعض مناطق المحلة من 12 لـ 2 ظهرا، "محلة حسن – أبو راضي – كفر الجنينة – طلعت حرب – أبو شاهين – ملحة أبو علي".

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الكهرباء

وفي منطقة سمنود، يتم قطع الكهرباء في "الراهبين – محلة زياد – كفر حسان – سمنود – ميت عساس – الناصرية"، من الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا وفي دمنهور وكوم حمادة من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا.

محافظة القاهرة

يتم قطع الكهرباء وفقا للجدول القديم حسب كل منطقة، ويتم إضافة ساعة قبل الجداول المعلنة من خلال الضغط هنا 

وعن باقي المحافظات تزيد ساعة القطع لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة في نفس مواعيد القطع المعلنة سابقا.

والكثيرون يتساءلون عن أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء، وموعد انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء.

 

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