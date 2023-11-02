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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجمل قارئا وخالد صلاح خطيبا.. السيدة نفيسة تستقبل شعائر صلاة الجمعة غدا

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

بستقبل مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها شعائر صلاة الجمعة غدا الموافق 19 ربيع الآخر 1445، الثالث من نوفمبر الجاري، حيث تبدأ شعائر صلاة الجمعة التي ينقلها التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة بتلاوة مباركة للشيخ حلمي الجمل، وخطيبا وكيل أوقاف القاهرة الشيخ خالد صلاح. 

الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية

وجاء في خطبة الجمعة للأوقاف غدا تحت عنوان «الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية»، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

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وبعد: فإن الحياة هبة الله تعالى للإنسان، أكرمه سبحانه بها، وعظم حقها، وجعل الحفاظ عليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وحرمت الاعتداء عليها، بل اعتبرت أي تهديد لحياة إنسان اعتداء على الجنس البشري كله، حيث يقول الحق سبحانه: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}، ويقول سبحانه: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، والإحياء هنا المقصود به الإنقاذ من الهلكة، والعمل على إبقاء حياة النفس الإنسانية، سواء بدفع الهلاك عنها أو بتوفير ما تحتاج إليه من طعام وغذاء، أو علاج ودواء، أو تعبيد للطرق وإقامة العمران، كما أن في الآية حث على أن يقوم الإنسان بالإحياء لا الإماتة، إحياء البشر والشجر والكون كله بالحفاظ على مقومات الحياة، وإصلاح ما فسد أو أفيد منها.

وقد وصف الحق سبحانه عباده المقربين بأنهم أهل المحافظة على حياة الناس، حيث يقول سبحانه في وصف عباد الرحمن: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما". 

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انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة بني سويف

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، انطلقت فعاليات اللقاء الرابع من برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف بني سويف اليوم الخميس 2/ 11/ 2023م، بدار مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز ببندر بني سويف، وذلك بحضور محمد سعد أمين مدير عام إعلام شمال الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية، وعدد من أئمة أوقاف بني سويف.

وخلال اللقاء رحب الدكتور عبد الرحمن نصار بالحضور مؤكدًا أن وزارة الأوقاف حققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى، وحريصة على تدريب وتثقيف الأئمة والواعظات بأحدث البرامج التدريبية المتخصصة في شتى المجالات، وأن وزارة الأوقاف تشهد طفرة غير مسبوقة على جميع المستويات، كما تهتم بتثقيف الأئمة في جميع المجالات للنهوض بالدعوة.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد سعد أمين أن الإيجابية جزء لا ينفك عن قيم الشرع وأحكامه، وأصل وجوده، وأن على المؤمن الذي كلفه الله بإعمار هذا الكون أن يكون له نظرة إيجابية لهذا الكون، وأن هذا لا يتحقق إلا بالعمل الجاد في هذه الحياة، والذي يتطلب طاقات إيجابية من المكلفين حتى تتحقق تلك الغاية على وجهها الأكمل من بناء، وإنجاز، وتحصيل لمصالح العباد في كافة مجالات الحياة. 
مشيرًا إلى أن النظرة الإيجابية في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا من خلال منهج متكامل سواء في علاقة الإنسان مع نفسه أم مع غيره، وعمل وفق أعلى المعايير الشرعية المرسومة في نصوص القرآن والسنة في ضبط سلوك الإنسان في الوجود الإنساني.
وفي ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بحضور مدير المديرية والأئمة وجمع غفير من رواد المسجد.

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