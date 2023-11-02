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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة الرئيس الأمريكي ترفض التعليق على القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا

صدى البلد

رفضت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، التعليق على القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، والذي يقول مسؤولو المستشفى إنه أدى إلى استشهاد أكثر من 50 مدنيًا فلسطينيًا.

 

قالت خلال زيارة إلى لندن: نحن لا نقول لإسرائيل كيف ينبغي لها أن تدير هذه الحرب، ولذا لن أتحدث عن ذلك.

 

كما تعهدت هاريس بدعم حق الفلسطينيين الفارين من الحرب في العودة إلى ديارهم: "اسمحوا لي أن أكون واضحة بشكل لا لبس فيه - الأشخاص الذين أجبروا على الخروج لديهم الحق في العودة إلى ديارهم، ويجب ألا يكون هناك تهجير قسري، وهذا كل شيء. 

 

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف وقتل أحد قادة حماس في الغارة الجوية على مخيم اللاجئين.

 

بعد سلسلة من التعليقات الصادرة عن إدارة بايدن في الساعات القليلة الماضية، كرر البيت الأبيض دعواته لهدنة إنسانية للهجمات على غزة.

 

وقال كيربي إن الأسئلة حول الغارة الجوية القاتلة على مخيم جباليا للاجئين، أو ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة، يجب أن تجيب عليها إسرائيل، وليس البيت الأبيض.

 

 

نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس مدني ا فلسطيني ا مخيم جباليا للاجئين غزة

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