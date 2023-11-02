مستشار الرئيس الفلسطيني: لولا موقف مصر والأردن الصارم لكانت مؤامرة التهجير نجحت

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الصهيونى، مازال يواصل سياسته، التى قام عليها وهى العنف والإرهاب.



وأوضح محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، ما يحدث ضد الشعب الفلسطينى حرب إبادة وتطهير عرقى، والفلسطينيون باقون فى أرضهم ولن يرحلوا.

نريد وقف حمام الدم



وأكد مستشار الرئيس الفلسطينى، قائلا:" نريد وقف حمام الدم فى غزة بأى ثمن قطاع غزة بلا ماء أو دواء أو وقود منذ 27 يوما، ويجب وقف وإفشال مؤامرات التهجير للشعب الفلسطينى".

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أنه: لولا الموقف المصرى والأردنى الصارم لكانت مؤامرة التهجير نجحت.