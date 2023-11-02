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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماك شرقاوي يكشف سبب زيارة بلينكن لإسرائيل.. فيديو

بلينكن
بلينكن

قال ماك شرقاوي محلل في الشأن الأمريكي، إن زيارة بلينكن لإسرائيل تأتي بسبب التخوفات من تصعيد حزب الله للحرب ضد إسرائيل.

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بلينكن: نعمل للوصول إلى حل الدولتين وعلى إسرائيل حماية المدنيين العالقين بغزة

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بلينكن: تحزنني مشاهد أطفال غزة.. ونعمل لإيجاد سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل

وأضاف ماك شرقاوي محلل في الشأن الأمريكي، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بلينكن سيبحث مع المسئولين بالحكومة الإسرائيلية ضرورة الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة".

وأشار: "هناك تغيرات ستشهدها إسرائيل في الفترة القادمة بسبب حالة السخط على حكومة نتنياهو"، موضحا: "أعتقد أن لا يحدث حرب إقليمية ولكن يمكن أن يكون هناك تطوير للعمليات من حزب الله ولكن التحرك محدود".


 

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