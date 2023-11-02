المرصد المصري: إسرائيل دولة قائمة على الاحتلال وتصدر مشاكلها لدول الجوار.. فيديو

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل دولة قائمة على الاحتلال وتصدر مشاكلها لدول الجوار.

وأضاف مرعي، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "في الفترة الأخيرة زاد الحديث في الإعلام الدولي أن هناك محاولة للضغط على مصر لنزوح الفلسطينيين إلى سيناء لحين انتهاء الموقف".

وأشار مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "الرئيس السيسي خرج في أكثر من مناسبة وأكد على رفض مصر القاطع المساس بسيادتها، ورفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار".

