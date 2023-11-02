الناس تعاطفت معها.. رانيا منصور تكشف لصدى البلد كواليس حكاية عيشها بفرحة

تألقت الفنانة رانيا منصور في أحدث أعمالها الدرامية حكاية عيشها بفرحة والذي يعرض عبر شاشة قناة ON وحققت نجاحًا كبيرًا بدور نيفين الذي تجسده في أحداث المسلسل، وتواصل معها موقع صدى البلد وإليكم أهم التصريحات.

كشفت رانيا منصور عن كواليس مشاركتها في حكاية عيشها بفرحه من من مسلسل 55 مشكلة حب: وقالت: "كواليس العمل لطيفة جدًا جدًا بصراحة أنا مبسوطة بالشغل مع كل الناس اللي في المسلسل هبة مجدي، هاني عادل وكل الناس اللي بتشتغل في المسلسل حقيقي مبسوطة معاهم جدًا وطبعا المخرج أستاذ البير مكرم واستاذ عمرو محمود ياسين".

أما عن ردود فعل الجمهور، قالت رانيا منصور: ردود الفعل كانت إيجابية جدا والحكاية تريند، كنت متوقعة أن حكاية عيشها بفرحة تتصدر التريند كما حدث مع الحكايات السابقة.

وأضافت: الحكاية بتتكلم عن حالة إنسانية فا بالتالي تلقت تعاطف الناس معاها، والحمد لله ردود افعال الناس حلوة، و قالت إن في بوست شافتة إن فيه فعلا شخصية بنت مخرجة وهي قاعدة على كرسي متحرك وهي حبت الإخراج ودرسته وده النجاح بتاع المسلسل و أنها شافت إن المسلسل بيعبر عنها بشكل كويس والحمد لله هو المسلسل فعلا بيجسد قصة واقعية وحالة إنسانية جميلة.

وعن أسباب التي شجعها للقيام بهذا الدور قالت رانيا : ترشحها من خلال المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج البير مكرم وأنها كانت سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، وأعربت عن إعجابها بالحكايات السابقة التي عرضت ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب.

وِعن الصعوبات، قالت إنها كانت تكمن في ضيق الوقت فقط، تقريبا بنصور على الهوا فالوقت ضيق جدًا جدًا وبنصور ساعات طويلة فهي دي اكتر حاجة صعبة في المسلسل.

تحدثت عن رأيها في شخصية نيفين، و قالت رانيا: "الشخصيات اللي زي نيفين هي مش شخص شرير بالعكس هي شخص طيب بس أكيد التصرفات اللي بتعملها أو مشاعرها الزيادة ناحية هادي أكيد مش صح أن واحدة تحب واحد وهو معترف بإنه هو خلاص مبقاش يحبها وإن هما خلاص سابوا بعض وحابب ان هما يتعاملوا كصحاب وهي طول الوقت مصممة إحنا لازم نرجع تاني، ولا أكيد طبعا مش صح خالص أن حد يعمل كده، العلاقة بالذات علاقة بين طرفين فلو حد فيهم مش موافق على العلاقة بيبقى مش صح أن الطرف التاني يبقى مصمم العلاقة دي تكمل".



وعن الحب من طرف واحد قالت: "هو فكرة أن حد يحب حد الحب ربنا جعلنا نحب الناس حب غير مشروط والفكرة ان عشان اتنين يكونوا في علاقة هو ده الفرق يعني أنا ممكن احب أي حد احب الناس احب اهلي احب شخص بس عشان انا اكون طالبة من شخص أن انا و هو نبقي مع بعض في علاقة لازم تبقى الرغبة متبادلة ولازم يكون المشاعر متبادلة علشان العلاقة دي تكمل أو متكملش لكن إنه حد يبقى بيضغط حد بدافع إنه بيحبه عشان يبقى معاه في علاقة أنا بشوف ان ده مش حب الصراحة بشوف ان ده ممكن يكون تعلق اكتر من ان هو حب ان البنت تبقي متعلقة أن يبقي مع الشخص ده أو إنه يبقى موجود في حياتها دي حاجة مش صح أن حد يبني عليها علاقة ومش صح أن حد يجبر حد يعمل حاجة مش مختار إنه هو يعملها".

أما عن مقولة "من الحب ما قتل" قالت إنها صحيحة وموجودة في الواقع وبنسمع عن حكايات زي دي كتير ان ممكن حد يأذي نفسه أو ممكن حد يأذي الطرف التاني عشان الموضوع بيبقى تعلق كبير جدا ومبيبقاش حب حقيقي فعلا بيبقى حد بس متعلق بفكرة ان حد تاني موجود في حياته فممكن لو حس إنه بيخسر ده ومش عارف يحقق الفكرة دي أه طبعا ممكن يعمل في نفسه حاجة وممكن يعمل في الطرف التاني حاجة وسمعنا حكايات كتير عن بنات كانوا حد بيحبهم واتأذوا بسبب الموضوع ده فأكيد طبعا دي حاجة موجودة. "



أما عن الرسالة التي توصلها شخصية نفيين، قالت: "مهما كان الشخص بيحب حد وبيحاول يضغط عليه من كل حتة ويمنع إنه يبقى في علاقة تانية ويحاول إنه يديله مشاعر والطرف التاني مش موافق ومش بيبادله نفس المشاعر دي في الآخر هيبقى هو الخسران فده مش صح أحسن حل إن هي تبعد إن هي تصون كرامتها تقدر نفسها تحب نفسها وتحس إن هي حد تاني ممكن يبادلها نفس المشاعر".

أما عن المسلسلات قصيرة المدي قالت رانيا: أنها مهمة جدا وليس بها مط أو تطويل وأن يستطيع أن يستمتع بها المشاهدين بسهولة



أما عن أعمالها الجديدة بصور فيلم اسمه في السيستم بطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي ونسرين طافش وبسنت شوقي وانا ضيفة شرف في الفيلم وعندي مسلسل بس لسه مبدأتش تصوير.



يذكر أن حكاية عيشها بفرحة تدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي حول يُسر التي تصاب بشلل بعد حادث سقوطها وتستكمل حياتها على كرسي متحرك، وتبدأ في العمل كمساعد مخرج في فيلم يقوم ببطولته نجم كبير وتنشأ بينهما علاقة حب تكشفها الأحداث، وبعدما قويت المشاعر بينها بدأت المعارضات من قبل أهل يسر وهادي



حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

يُذكر أن حكاية "عيشها بفرحة" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" وحكاية "ما تيجى نشوف"، وكلاهما سيناريو عمرو محمود ياسين وهي مقتبسة من كتاب يحمل الاسم ذاته للدكتور مصطى محمود، وحققت الثلاث حكايات نجاحًا كبيرًا عبر قناة أون وعبر منصات التواصل.