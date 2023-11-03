أخبار التوك شو: مصطفى بكري: مصر هدفها الأساسي الآن إنقاذ الشعب الفلسطيني.. الحكومة الفلسطينية: القصف العدواني على غزة أقوى من قنبلة هيروشيما

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي

مصطفى بكري: مصر هدفها الأساسي الآن إنقاذ الشعب الفلسطيني

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تتحدث بوجه واحد ولسان واحد ولن تغير ذلك وموقفها واضح في القضية الفلسطينية، وهو مبدأ دعم ومساعدة الأشقاء.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر هدفها الأساسي الأن إنقاذ الشعب الفلسطيني، وهو ما ظهر من خلال تقديم المساعدات.

الحكومة: اتخذنا مجموعة تدابير تقشفية واضحة وحازمة وبها قدر من المركزية

علق المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، على موافقة الحكومة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام، مشددًا على أهمية ضبط الإنفاق الحكومى، حيث يشمل كل الجهات المتداخلة بالجهاز الحكومى للدولة.

الصحة العالمية: مصر تقدمت بكثير من المبادرات لإنقاذ أهالي غزة.. فيديو

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن قصف المستشفيات والمراكز الصحية في غزة خرق واضح للقانون الدولي

وأضاف الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك 15 مستشفى خرجت من الخدمة في غزة وباقي المستشفيات تعمل بشكل جزئي".

ضياء رشوان يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس وزراء هولندا

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن إسرائيل ارتكبت مجزرتين في مخيم جباليا ليومين متتاليين، ومازالوا مستمرين في معاركهم داخل قطاع غزة حتى الآن، لافتا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني

هل حملات المقاطعة تضغط على الكيان الصهيوني؟.. خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن المقاطعة سلاح ذو حدين، وكي نستخدمها يجب أن نكون أقوياء، وأن نعرف جيدا كيف نستخدم هذا السلاح، حتى لا نتضرر نحن من هذا السلاح

الحكومة الفلسطينية: القصف العدواني على غزة أقوى من قنبلة هيروشيما

قال سلامة معروف، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إنه منذ ثلاثة أيام ويوجد تحركات لجيش الاحتلال ومناورات برية تتم على أكثر من محور في قطاع غزة، سواء في الشمال الشرقي أو الشمال الغربي أو في جنوب غزة، وحتى الآن يمكن القول أن كل تلك المناورات تتم في مناطق قريبة من الحدود مع الأراضي المحتلة منذ عام 1948، وغالبيتها تتم في مناطق زراعية مفتوحة ليست مأهولة بالسكان.

يعمل ليل نهار.. رشوان توفيق يدعو للرئيس السيسي على الهواء

دعا الفنان رشوان توفيق، الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء، قائلا "الرئيس يعمل ليلا ونهارا من أجل الأمة، وهو رجل من الله عليه بالحكمة.

فرج عامر: الإنجازات الرياضية تضاعفت في عهد الرئيس السيسي

كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، كواليس زيارته لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، ضمن وفد رؤساء وممثلي الأندية المصرية الرياضية والاجتماعية، بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الرياضية.

وقال فرج عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: لنا الشرف أننا وقفنا بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول وأعطيناه تفويضا وأصواتنا في الانتخابات الرئاسية عن قناعة وتقدير واحترام لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، لافتا إلى أن الرياضة شهدت نقلة نوعية في عهده.

مستشار الرئيس الفلسطيني: لولا موقف مصر والأردن الصارم لكانت مؤامرة التهجير نجحت

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الصهيونى، مازال يواصل سياسته، التى قام عليها وهى العنف والإرهاب.

وأوضح محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، ما يحدث ضد الشعب الفلسطينى حرب إبادة وتطهير عرقى، والفلسطينيون باقون فى أرضهم ولن يرحلوا.



الهلال الأحمر الفلسطيني: الأمور داخل غزة تزداد سوءا بسبب القصف المستمر

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأمور والأوضاع داخل قطاع غزة تزداد سوءا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر بسبب القصف

