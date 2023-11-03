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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

الدولار
الدولار

يهتم الكثير من المصريين بالبحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة العملة الأمريكية في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بعد قرار البنك المركزي أمس.

قرار البنك المركزي 

وقبل ساعات من الآن، الخميس 2 نوفمبر ، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبينك تثبيت السعر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

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كما قررت اللجنة ، فى نهاية اجتماعها أمس، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%. 

الدولار 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثير عبر جوجل عن  سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، فيعتبر محل اهتمام التجار والمستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها.

الدولار 

واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 8 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار في السوق السوداء

كما يبحث البعض عن  سعر الدولار في السوق السوداء، والذي تراجع بقوة بعد قرار البنك المركزي، والذي يؤكد انفراجة في توافر الأخضر، حيث فتح البنك فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات قبل عدة أيام.

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 
سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

مؤشر الدولار 

تراجع سعر الأخضر عالميًا؛ بشكل طفيف، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية، بقيمة (-0.70%).
 

وسجّل المؤشر 106.15 نقطة بحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، فيما سجل بعد 106.59 أمس الاول ، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر 2022

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