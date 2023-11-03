حدث ليلا | رفع أسعار البنزين .. السيسي يرفض زيادة السولار ويوجه بترشيد انفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50٪.. الوداد المغربي يعلن وفاة لاعبه في حادث اليم .. إسرائيل تقصف الضفة الغربية

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أعلنت وزارة البترول إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل...

هناك مخططات أيضا بشأن إقامة مستوطنات تحت السيادة الأمريكية في دول أخرى، إضافة إلى ظهور مفاهيم بشأن إعادة ترسيم الحدود

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50%.............................

أخبار مصر.. وافق مجلس الوزراء على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة

أحالت جهات التحقيق المختصة ثلاثة متهمين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال ثلاثة بنوك ووزارة الأوقاف نص أمر الإحالة جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاما ومن الامناء على الودائع بإحدي شركات التأمين وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف

رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو بعنوان «مصيبة حفل المنصورية» لسيدة تتحدث فيه عن حفل لطلاب مدرسة دولية داخل فيلا بمنطقة المنصورية، حدث فيه إعتداء على الفتيات وتمزيق لملابسهم وإطلاق بعض الأعيرة النارية صوب مرتادي الحفل، إضافة الى مقتل شخصا أمام الفيلا وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يروج الشائعات

أعلن نادي الوداد المغربي، مساء أمس الخميس، عن وفاة مدافعه أسامة فلوح، بعد تعرضه لحادث سير أليم الشهر الماضي. وجاء بيان النادي المغربي كالآتي : "بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح". وأضاف البيان: "وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم سعيد الناصيري.

كشف المؤلف صلاح الجهيني سبب وضع ميزانية كبيرة للجزء الثالث من سلسلة أفلام ولاد رزق، الذي انطلق تصويره منذ أيام بالرياض

حل الفنان محمد ممدوح ضيف في برنامج عرب وود، وأعلن محمد ممدوح بأن حقيقه عرض مسلسل قصه المدينة بطولة أحمد أمين

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده والقيادة السياسية المصرية في تسهيل خروج الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح

أعلنت إسرائيل يوم الخميس أنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، بينما ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف أطراف مخيم جنين.