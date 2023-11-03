حدث ليلا | رفع أسعار البنزين .. السيسي يرفض زيادة السولار ويوجه بترشيد انفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50٪.. الوداد المغربي يعلن وفاة لاعبه في حادث اليم .. إسرائيل تقصف الضفة الغربية

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:
لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر
أعلنت وزارة البترول إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
عاجل| الرئيس السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفي بالبنزين حرصا على محدودي الدخل
رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل...
إسرائيل وأمريكا تخططان لإعادة تقسيم المنطقة العربية .. فيديو يوضح التفاصيل
هناك مخططات أيضا بشأن إقامة مستوطنات تحت السيادة الأمريكية في دول أخرى، إضافة إلى ظهور مفاهيم بشأن إعادة ترسيم الحدود
الرئيس السيسي يوجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50٪
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50%.............................
أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور
أخبار مصر.. وافق مجلس الوزراء على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة
ننشر تفاصيل الإستيلاء علي أموال ثلاثة بنوك ووزارة الأوقاف
أحالت جهات التحقيق المختصة ثلاثة متهمين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال ثلاثة بنوك ووزارة الأوقاف نص أمر الإحالة جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاما ومن الامناء على الودائع بإحدي شركات التأمين وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف
مذيعة خليجية بحفلة المنصورية .. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها
رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو بعنوان «مصيبة حفل المنصورية» لسيدة تتحدث فيه عن حفل لطلاب مدرسة دولية داخل فيلا بمنطقة المنصورية، حدث فيه إعتداء على الفتيات وتمزيق لملابسهم وإطلاق بعض الأعيرة النارية صوب مرتادي الحفل، إضافة الى مقتل شخصا أمام الفيلا وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يروج الشائعات
بعد تعرضه لحادث أليم.. الوداد المغربي يعلن وفاة لاعبه
أعلن نادي الوداد المغربي، مساء أمس الخميس، عن وفاة مدافعه أسامة فلوح، بعد تعرضه لحادث سير أليم الشهر الماضي. وجاء بيان النادي المغربي كالآتي : "بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح". وأضاف البيان: "وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم سعيد الناصيري.
مؤلف ولاد رزق يكشف سبب الميزانية الكبيرة للجزء الثالث | خاص
كشف المؤلف صلاح الجهيني سبب وضع ميزانية كبيرة للجزء الثالث من سلسلة أفلام ولاد رزق، الذي انطلق تصويره منذ أيام بالرياض
خروج مسلسل أحمد أمين من موسم رمضان 2024
حل الفنان محمد ممدوح ضيف في برنامج عرب وود، وأعلن محمد ممدوح بأن حقيقه عرض مسلسل قصه المدينة بطولة أحمد أمين
أخبار الفن.. أحمد مكي يثير الجدل بفيديو على فيس بوك ومصير غامض لـ ابنة شيرين عبد الوهاب
نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..
بلينكن: نشكر السيسي على جهوده في إخراج الأجانب من غزة
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده والقيادة السياسية المصرية في تسهيل خروج الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح
إسرائيل تمنع تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين في غزة
أعلنت إسرائيل يوم الخميس أنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، بينما ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.
الطيران الإسرائيلي يقصف أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية | فيديو
أفادت وسائل إعلام فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف أطراف مخيم جنين.