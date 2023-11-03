خبر سار لـ جماهير الأهلي بشأن مهاجم الفريق.. وأسرار جريمة إنهاء شاب لحياة زميلته بالشرقية.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

خبر سار لـ جماهير الأهلي بشأن مهاجم الفريق.. فيديو

كشف برنامج الكلاسيكو، المذاع على قناة " دي إم سي" أن النادي الأهلي يبحث عن مهاجم للتعاقد معه خلال انتقالات يناير المقبلة، وأن ذلك سيكون بديلا لـ اللاعب الفرنسي موديست، ولاعب النادي الأهلي الحالي.

وأوضحت القناة أن الأهلي يبحث عن مهاجم يكون بمستوى الفريق، وأن التعاقد مع موديست، كانت صفقة بالغلط، وأن هذا اللاعب سيرحل في يناير المقبل بنسبة تتجاوز الـ 80%.

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان "استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة مروعة ارتكبها شاب ضد زميلته في الشرقية".



وجاء في التقرير أن هناك جريمة بشعة ارتكبها شاب بحق زميلته بالعمل، بعدما انهى حياتها وتخلص من جثتها في مصرف مائي.



وكشفت التقرير أن المتهم في القضية سرق مصوغات المجني عليها، وسرق أموالها، وقد قررت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق المتهم في القضية لـ المفتي.



عاجل.. إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز

أدانت قناةُ "القاهرةِ الإخباريةِ"، في بيان، ما تعرض له طاقمها في القدس من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت القناة: "تدين القاهرة الإخبارية ما تعرض له طاقمها في القدس من اعتداءات أثناءَ تأديةِ مهامِهم في نقلِ الصورةِ الحيةِ والمباشرةِ لإطلاعِ الرأيِ العامِ العربيِ والعالميِ على الجرائمِ التي تجري بعدَ غلْقِ جميعِ مداخلِ المدينةِ المقدسةِ وقمْعِ المصلين".

يأتي ذلك بعد إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس "دانا أبو شمسية" بالاختناق ونقلها إلى المستشفى جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى حيث كانت مراسلتنا ترصد الأوضاع على الأرض.



أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الـ 24 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وقالت إن هناك فرص أمطار اليوم قد تكون رعدية، ستكون على مدن حلايب وشلاتين، ولكن لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد استقراراً للأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، ويؤثر على الطقس امتداد مرتفع جوي بالطبقات العليا للجو يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير، ويكون هناك ارتفاع بالرطوبة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرطوبة تنحصر في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يتسبب في الشعور بارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة لتصبح حول المعدلات أو أعلى منها بدرجة إلى درجتين.

بعد قرار تثبيت سعر الفائدة.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم فرح سعيد ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.95 جنيه للبيع، و 32.84 جنيه للشراء



أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. تفاصيل





الذهب.. قدمت الإعلامية فرح سعيد خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2920 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2555 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2190 جنيها للجرام.



حسن نصرالله : أحداث 7 أكتوبر أعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إن أحداث 7 أكتوبر، في إشارة لعملية طوفان الأقصى، أعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم، مؤكدًا أن تنفيذ تلك العملية فلسطيني 100%.

وأضاف نصرالله في كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السرية المطلقة ضمنت النجاح الباهر لمعركة طوفان الأقصى، مشيرًا إلى أن الأداء بمعركة طوفان الأقصى أكد هويتها وأهدافها الحقيقية.

كان عملًا بطوليًا شجاعًا

أشار حسن نصرالله، إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر كان عملًا بطوليًا شجاعًا مبدعًا متقنًا عظيمًا كبيرًا تُرفع كل التحية، مؤكدًا أن هذا الحدث أدى لحدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي على مستوى الكيان الإسرائيلي.

عاجل.. حزب الله يعلن موعد دخوله المعركة لمناصرة غزة

أكد حسن نصر الله، الأمين عام حزب الله اللبناني، أن البعض يتوقع إعلاني دخول المعركة، ولكني بالفعل دخل المعركة منذ 8 أكتوبر الماضي.

وأضاف الأمين عام حزب الله اللبناني، خلال كلمته على قناة القاهرة الإخبارية، أن المقاومة الإسلامية بدأت عملياتها من اليوم الثاني من طوفان الأقصى.