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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15 شهيدا في قصف مستشفى الشفاء بـ غزة

جانب من القصف الإسرائيلي
جانب من القصف الإسرائيلي

 أفادت وسائل إعلام فلسطينة بإستشهاد  15 فلسطينيا وعشرات الإصابات جرّاء قصف الاحتلال بوابة مستشفى الشفاء بغزة.

وذكرت شبكة قدس الإخبارية سقوط ارتقاء العشرات وإصابات بقصفٍ لصالة النخيل ومنازل في محيط المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.

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الأمين العام لدور الإفتاء العالمية يدين قصف الاحتلال مدخل مستشفى الشفاء في غزة

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150 عملية إنقاذ.. الاحتلال ينشر لقطات لإجلاء الجنود الجرحى من غزة| شاهد

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد قالت ان قوات الاحتلال استهدفت 3 مستشفيات هي مجمع الشفاء ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي.

وأكد  المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن  الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى مطالبا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية

وأشار القدرة بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا الي ان الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى

وبين أن سيارات الإسعاف كانت تجلي جرحى إلى معبر رفح وأبلغنا الصليب الأحمر الدولي بذلك

ولفت الي انه تم ابلاغ الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى لكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهدافهم مشددا علي أن الاحتلال الإسرائيلي تعنت في خروج الجرحى لعلاجهم في الخارج وتعمد استهدافهم

ونوه بأن القصف أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء جراء استهداف الاحتلال لسيارات إسعاف في أكثر من موقع؛ مطالبا  المجتمع الدولي بتوفير ممرات إنسانية آمنة لخروج الجرحى للعلاج في الخارج

قصف الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة غزة قطاع غزة الصحة الفلسطينية

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