تعرف على أسعار تذاكر القطارات وطرق حجزها أونلاين

يستخدم قطاع عريض من المواطنين القطار كوسيلة سريعة للتنقل والسفر لسهولتها وموفرة للمال والوقت، فقد أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد "أونلاين" عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت، ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية

وفي ضوء اتجاه الدولة نحو رقمنة الأشياء يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونياً ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

كما تمكن الخدمة الركاب من تسجيل بياناتهم الأساسية مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بخمسة عشر يوماً، بالإضافة إلى إمكانية قيام الراكب منفرداً بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة. و يمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونياً على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة، وقريباً سيتم إتاحة الحجز عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل أيضاً.ويمكن للسادة الركاب الحجز عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر التالي: https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets ، والذي يتوفر حالياً للهواتف الأندرويد على سوق جوجل وتجدونه من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf كما يتوفر أيضاً لهواتف أبل Apple من خلال الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/egyptian-national railway/id1486815902

العديد من الخدمات التي من شأنها أن تسهل على المسافرين بداية من حجز التذكرة حتى الوصول، وأبرزها إمكانية حجز تذاكر القطارات دون الحاجة للتوجه إلى شبابيك التذاكر بمحطات القطارات، بهدف تقليل الازدحام والتكدس خاصة خلال المناسبات كالأعياد وموسم الصيف.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، وذلك في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة في هيئة سكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

موقع سكك حديد مصر حجز تذاكر

إنشاء حساب من خلال إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك ثم إدخال «الكود» الذي سيتم إرساله لك، وذلك في حالة إذا لم تكن تمتلك حسابًا على الموقع.

- في حالة أنك كنت تمتلك حسابًا بالفعل، فيجب تسجيل الدخول أولًا.

- تحديد محطة القيام ومحطة الوصول.

- اختيار ما إذا كنت تريد الذهاب فقط أو ذهابا وعودة.

- اختيار ميعاد المغادرة.

- الضغط على «بحث».

- تحديد القطار والمقاعد التي ترغب باستقلالها.

- تحديد طريقة الدفع.

تطبيق سكك حديد مصر

أما في حالة إذا كنت ترغب في حجز تذاكر القطارات من خلال استخدام التطبيق، فيجب اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول في حالة إذا كنت تمتلك حسابا بالفعل، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

- الضغط على «متجر التذاكر».

- تحديد محطة القيام والوصول.

- اختيار تاريخ كل من السفر والعودة.

- الضغط على «بحث».

وتنطلق رحلة رحلات قطارات التالجو إلى محافظات الصعيد حيث يتوقف فقط في محافظات، أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان واليكم أسعار تذاكر قطارات التالجو في الصعيد.

-سعر تذكرة قطارات التالجو من القاهرة إلى أسيوط،350 جنيها للدرجة الأولى، و250 للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات التالجو من القاهرة إلى سوهاج، 500 للدرجة الأولى، و300 جنيه للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات التالجو من القاهرة إلى قنا، 550 جنيها للتذكرة الأولى، و350 للدرجة الثانية-

- سعر تذكر القطارات التالجو من القاهرة إلى الأقصر، 600 جنيه للدرجة الأولى، و400 للدرجة الثانية.

وبحسب المسافة يتحدد سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وإليكم سعر تذكرة القطارات المكيفة:

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى بني سويف، 100 جنيه للدرجة الأولى و70 جنيها للدرجة الثانية للقطارات vip، أما القطارات الإسباني، 60 جنيها للدرجة الأولى، 45 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى المنيا، 155 جنيها للدرجة الأولى و115 للدرجة الثانية في قطارات المكيفة vip، و90 جنيها للدرجة الأولى و70 جنيها للدرجة الثانية في قطارات المكيفة الإسباني.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى أسيوط، 195 جنيها للدرجة الأولى و135 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية، في قطارات vip، و120جنيها للدرجة الأولى، و80 للدرجة الثانية في قطارات المكيفة الإسباني.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى سوهاج والعكس، 220 للدرجة الأولى و155 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية في قطارات vip و130جنيها للدرجة الأولى و100 جنيه للتذكرة الدرجة الثانية بقطارات المكيفة الإسباني.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى قنا والعكس، 265 جنيها للدرجة الأولى و175 جنيها للدرجة الثانية في القطارات المكيفة vip، أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني الدرجة الأولى 155 جنيه، والدرجة الثانية 115 جنيه.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى الأقصر 2023، الدرجة الأولى 280 جنيها، و190 للدرجة الثانية على القطارات المكيفة vip، أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني الدرجة الأولى 165 جنيها و120 جنيها للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى أسوان والعكس، الدرجة الأولى 335 جنيها، و215 جنيا للدرجة الثانية على القطارات vip أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني من القاهرة إلى أسوان 2023 الدرجة الأولى 200 جنيه للدرجة الأولى، و145 جنيها للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى بني سويف 2023، المكيفة 60 جنيها والثالثة العادية 35 جنيها.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى المنيا 2023، المكيف 85 جنيها، و45 العادي الثالثة.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى أسيوط 2023، المكيف 105 جنيهات والعادي 60 جنيها.

--سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى سوهاج 2023 المكيف 120جنيها، العادي 65 جنيها.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى قنا 2023، المكيف 135 جنيها و75 العادي.

--سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى الأقصر 2023، المكيف 150جنيها، و80 جنيها العادي.

سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى أسوان 2023، المكيف 170 جنيها للتذكرة و100 جنيه العادي.