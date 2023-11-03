هل خلع الضرس يؤدي للوفاة؟.. حسام موافي يكشف العلاقة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، علاقة خلع الضرس بالقلب والتهاب الصمامات، الذي قد يؤدي للوفاة.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع عبر قناة صدى البلد: عملية خلع الضرس لا تصح حال وجود عيب بصمام القلب بسب البكتيريا التي قد تلتصق بالقلب.

بسبب الإدمان



وتابع حسام موافي: إصابة الصمام اليمين يكون بسبب الإدمان، أما إصابة الصمام الأيسر بسبب العمليات الجراحية، منوها أن أطباء الأسنان قبل خلع الضرس يطلب شهادة تفيد بصحة القلب قبل العملية.

واستكمل موافي: قديما كان يتم حقن المريض بمضاد حيوي قبل خلع الضروس بـ3 أيام أو يومين، لكن الآن قبل خلع الضري يحقن المريض بمضاد حيوي، وبعد الخلع نراجع حالته حال ارتفاع حرارته والكشف عن موقف الصمامات بالقلب.