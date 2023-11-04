بعد الهزيمة من زد.. هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك |فيديوجراف

إقالة أوسوريو .. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري .

الكيل طفح

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إقالة أوسوريو أقل واجب؛ لرد الاعتبار.. الصبر عليه كارثة كروية.. كان الله في عون جماهير الزمالك التي طفح كيلها".

وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

ولمتابعة المزيد حول رحيل المدير الفني أوسوريو عن تدريب الزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي: