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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع دخول الشتاء.. هل هناك أشخاص ممنوعين من تناول العدس؟

ماذا عن تناول العدس
ماذا عن تناول العدس ؟

قال الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي أنه لا يوجد أي قائمة رسمية للفئات الممنوعة من تناول العدس في فصل الشتاء أو في أي وقت آخر، العدس هو نوع من البقوليات الغنية ،بالبروتينات والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة للجسم. إذا لم يكن هناك ضرر صحي محدد يتعلق بتناول العدس بناءً على حالة صحية محددة، فإنه ليس هناك سبب لمنع أي فئة من تناوله.

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ماذا عن تناول العدس ؟

وأضح استشارى لجهاز الهضمي من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أن بعض الأشخاص قد يواجة صعوبة في هضم العدس أو يعانون من حساسية تجاهه. في هذه الحالات، يمكن أن يسبب تناول العدس أعراضًا مثل الغازات والانتفاخ والإسهال. إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض بعد تناول العدس، فقد تكون هناك حاجة لتقليل كمية العدس أو تفاديه تمامًا.

وأضاف أنه من الجيد أن تتحقق من حالتك الصحية العامة وأية توصيات خاصة من الطبيب أو الأخصائي الصحي قبل إدخال أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي وتجنب أي طعام قد يسبب لك مشاكل صحية.

العدس الجهاز الهضمي البقوليات تناول العدس الغازات والانتفاخ والإسهال

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