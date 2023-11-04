الزوارق الحربية الإسرائيلية تحرق مراكب الصيادين في ساحل رفح

قالت وسائل إعلام عربية اليوم، السبت، إن مراكب للصيادين احترقت إثر قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن غارات وصفها بالعنيفة استهدفت مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وحي النصر غرب القطاع، مشيرًا إلى رصد أكثر من 20 غارة حتى الآن على حي الزيتون نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا.

وأضافت الوكالة أن الطيران استهدف منازل في بيت حانون وجباليا وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وحي التفاح شرق المدينة ومخيمي النصيرات والبريج.