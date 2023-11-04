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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

أحمد فتوح
أحمد فتوح

علق حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، على موقف لاعب الزمالك أحمد فتوح، بعد انسحابه من معسكر الفريق.

وقال حسام حسن، عبر برنامج “اللعيب”، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “فتوح مش أول مرة يعملها ويسيب المعسكر وعملها معايا وساعتها عرف حدوده كويس، والموقف لن يمر بسلام من قبل الزمالك”. 

وكان جهاز الزمالك، قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لاعبي الفريق، من القائمة التي ستشارك في مباراة زد، التي انطلقت على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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وجاء قرار الاستبعاد؛ بسبب خروج الثلاثي من معسكر الفريق، دون الحصول على إذن سابق.

وبناءً على ما حدث؛ قرر عبد الواحد السيد، مدير الكرة - بالتنسيق مع الجهاز الفني - استبعاد الثلاثي من قائمة المباراة نهائيا؛ بسبب عدم الالتزام، مع استدعاء الثلاثي عبد الرحمن نفاد، حارس المرمى، وعمرو السيسي، ومحمد حسام (بيسو) لقائمة المباراة، بدلًا منهم.

ويمتلك الزمالك 8 نقاط، جمعها من 3 مباريات، بواقع انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة، في حين يمتلك زد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات.

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