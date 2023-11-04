قوات الاحتلال تخترق الأجواء اللبنانية بطائرات تجسسية وقنابل مضيئة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان بأن قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلا هادئا بعد قصف معاد استهدف محيط قرى عيتا الشعب والضهيرة وعلما الشعب.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن هذا الهدوء الحذر خرقه العدو بإطلاقه المستمر للقنابل المضيئة.

ولفت ذات المصدر إلى أنه سجل أيضا صباحا تحليق للطيرن التجسسي.

وفي سياق آخر؛ بدأ الاجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمان.

وأمس، التقى ميقاتي وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي في مقر إقامته في العاصمة الاردنية عمان، وجرى البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

ويجتمع بلينكن اليوم السبت مع وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر وممثل للفلسطينيين لبحث الحرب الدائرة في غزة.