أخبار التوك شو.. تحركات جديدة تضرب سوق الذهب والدولار اليوم.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها:الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2926 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2560 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2194 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 20480 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت :



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.95 جنيه للبيع، و 32.84 جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.80 جنيه للبيع، و37.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.15 جنيه للبيع، و99.81 جنيه للشراء .

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.



طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل تمامًا على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة خلال الليل وخاصة الساعات المتأخرة من، لافتة إلى أن هناك فرق ملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

وأشارت إلى أنه مع الاستقرار في الأحوال الجوية تسيطر ظاهرة الشبورة المائية، والتي تكون كثيفة وتصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار اليوم خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض الأماكن من حلايب وشلاتين ومرسى علم ، وقد تمتد خفيفة على بعض المناطق من أقصى جنوب الصعيد، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام خاصة في فترة الشبورة المائية وارتداء الملابس الخريفية والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 - 22

الإسكندرية 31 - 21

الإسماعيلية 31 - 21

الغردقة 33 -24

أسوان 35 - 24

سوهاج 33 - 21

المنيا 33 -19