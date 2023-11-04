الاحتلال يطالب سكان شمال غزة بالنزوح جنوبا من طريق صلاح الدين

وجه المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نداءا جديدا إلى سكان شمال قطاع غزة، بضرورة النزوح إلى الجنوب بسلوك طريق صلاح الدين الواصل بين الجانبين.

ووجه "أدرعي" رسالته إلى سكان غزة قائلا "عاجل أيها سكان غزة، أود إعلامكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة (13:00) والساعة الرابعة (16:00) مساء".

وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”: "من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة".

واختتم أدرعي رسالته بالقول "إذا كنتم تهتمّون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجِهوا جنوبًا وفقًا لتعليماتنا، تأكَّدوا من أن قادة حماس قد صاروا بالفعل يعتنون بحماية أنفسهم".

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دأب على استهداف قوافل الفلسطينيين النازحين من شمال القطاع إلى الجنوب، وحتى بعد وصولهم إلى مناطق في جنوب غزة لم يسلموا من القصف المتواصل منذ أسابيع.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجو الجنسية.