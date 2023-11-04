فتاوى وأحكام.. هل تجوز الصلاة بآية واحدة بعد الفاتحة؟..لماذا لا يستجاب الله دعائي رغم إني أقيم الليل وأصلي الفجر يوميا.. هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟

فتاوى وأحكام

هل تجوز الصلاة بآية واحدة بعد الفاتحة في الصلاة؟.. علي جمعة يجيب

لماذا لا يستجاب الله دعائي رغم إني أقيم الليل وأصلي الفجر حاضرًا كل يوم

فضل الصدقة وكيف يصل ثوابها للميت؟ .. الإفتاء تجيب

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟

أيهما يقدم الخاطب على الزواج عن حب أم زواج الصالونات؟.. أمين الفتوى يوضح



نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.

هل تجوز الصلاة بآية واحدة بعد الفاتحة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وذلك خلال فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب على جمعة، فى فيديو له، أن الشافعية يقولون بالجواز حتى لو ببعض آية، فمن الممكن أن يقرأ الإمام سطرا أو سطرين من آية الدين وهى أكبر آية فى الدنيا بسورة البقرة.

وحكى موقف لرجل قديما كان يدعى "حب الرمان" منوها أنه كان يصلي الضحى مائة ركعة ويقول بعد قراءة سورة الفاتحة قوله تعالى "مدهامتان" ويركع فصلاته هذه صحيحة.

هل يجوز قراءة سورة واحدة في الصلاة بعد الفاتحة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: أن القدر الواجب الذي تصح الصلاة به هو قراءة سورة الفاتحة، وما بعد ذلك هو تطوع وكل فرد كما يريد ويحب وإذا لم تقرأ إلا الفاتحة فقط فالصلاة صحيحة لكنك تركت فضل وثواب يمكن أن تحصل عليه بقراءة ما تيسر من القرآن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يستجاب للمرء ما لم يعجل" قالوا وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: "دعوت فلم يستجب لي"، فمن يستأخر استجابة الدعاء يتسبب في عدم اجابته أصلًا، فنحن ندعو الله كي نعبده، لا كي نعرفه بحاجاتنا، فهو يعرف ما نريد من الأساس، فالدعاء ليس لنعلمه بما نريد ولا لنضغط عليه أننا نحتاجه أو نحو ذلك، وهذه إجابة لكل من يتساءل الكثير من الذين يواظبون على عبادة الدعاء أنهم يدعون الله كثيرا ولا يُستجاب لهم فلماذا يتأخر استجابة الدعاء؟ وما هى أسباب عدم إجابة الله للدعاء؟

وعلى من يتساءل طالما أن المكتوب مكتوب لن ادعو؟، فعليه أن يحذر من الاستحسار عن الدعاء لن يجعل بينك وبين الله وصل، فالمولى عز وجل يتودد إليك ويحبك ويتفضل عليك ويفتح لك بابا من الوصل"، فالدعاء وصل ووصال، وحين قال تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان"، فالله من سيجيب الدعاء.

لماذا لا يستجاب الله دعائي رغم اني اقيم الليل واصلي الفجر حاضر كل يوم ؟ إن الله تعالى لا يقضي على المؤمن قضاء إلا كان خيراً له، وأنه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، وأنه ما من عبد يدعو الله في الأرض بدعوة إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل الله له دعوته، أو يصرف عنه من الشر مثلها، أو يدخرها له أحوج ما يكون إليها.

فعلى الإنسان منّا أن يحسن الظن بالله عز وجل الذي خلقه ورزقه وهو جنين في بطن أمه، ويثق أنه تكفل برزقه حتى تموت، فإن روح القدس نفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.

وعلى كل إنسان دعا الله كثيراً أطمئن فدعواتك لم تذهب سدى، وأن الله يؤخر الإجابة لحكمة، ولمصلحة العبد أحياناً، فإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغناه لطغى. ولعل الله عوضه بصحة في بدنه، أو دفع بلاء لم تعلمه، وأراد أن يستنبط من قلبه عبوديته من دعاء وخوف ورجاء، فاصبر، وقل خيراً، وظن بالله خيراً، فإنه عند ظن عبده به. وإياك أن تسأم من الدعاء، فإنه لب التوحيد، ولو لم يكن لك من هذه المعاناة إلا تحصيل فضل الدعاء لكفى، فإنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وعليك بتقوى الله، فإنها أوسع أبواب الرزق، (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً).

فضل الصدقة.. كيف يصل ثوابها للميت؟ أسئلة وردت إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ما فضل الصدقة ؟ قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المتصدق ينال هذا الثواب أصالة لنفسه، فالله تبارك وتعالى يتقبل منه صدقته وينميها له حتى يوم القيامة فيجدها مثل الجبل".

وتابع وسام من خلال البث المباشر: إن للموهوب أيضا مثل الثواب من غير أن يؤثر أحدهما على الآخر، فينال كل منهما الأجر وتظل هذه الصدقة في ميزان حسناته وينميها الله تعالى له فتكون كالجبل وهو من كرم المولى تبارك وتعالى على الأمة المحمدية والتي اختصت بها دون سائر الأمم.

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟..سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، لترد موضحه: أن غسل الشعر بعد الجنابة واجب على الرجل والمرأة.

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه لا يوجد فى الشريعة شيء يسمى حرصًا على عدم إتلاف الشعر، فلو أن امرأة غسلت شعرها وترتب على ذلك سقوطه، ويعرف ذلك عن طريق الطبيب الأمين، ففى هذه الحالة هى صاحبة عذر طبي وهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ففى هذه الحالة لها أن تنفذ كلام الطبيب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما إذا كان خشية الإتلاف بشكل عام وكلما حدثت جنابة تغتسل دون أن تغسل شعرها فهذا لا يجوز ولا يرفع عنها الحدث ولا يؤدي من الطهارة من الجنابة لأن رسول الله يقول "إن تحت كل شعرة جنابة"، فوجب عليها أن تغسل سائر شعرها، أما صاحبة العذر فحالها يرجع إلى ضرورتها ولحالتها ويعرف ذلك عن طريق الطبيب العدل".

وأشار الشيخ محمد عبد السميع إلى أنه يجب على الرجل والمرأة غسل شعرهما بعد الجنابة فهذا واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت: "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ"، وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر.

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟ قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من شروط صحة غسل الجنابة أن يغطي الماء كل أعضاء الجسد وأن يتخلل الماء الشعر حتى يصل إلى الجذور، أما غير ذلك فلا يجوز لأنه إخلال بشروط الغسل.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال مضمونه «هل يصح غسل الجنابة بدون غسل الشعر أو وصول المال إليه؟»، أن الغسل له ركنين؛ النية وتعميم الجسد بالماء، والشعر جزء من الجسد، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة"، فيجب أن نوصل الماء تحت كل شعرة مثل كل عضو، فهذه طهارة.

وأشار إلى أنه يجب على الرجل والمرأة غسل شعرهما بعد الجنابة، فهذا واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ"، وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر.

ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء تقول سائلته: " هل التطهر من الجنابة يتطلب غسيل الشعر بالكامل، أم يمكن المسح عليه، مع العلم أن شعري مجعد، وادفع أموالا كثيرة لتحسينه من أجل التزين لزوجي".

رد الشيخ محمد وسام، عضو هيئة لجنة الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، أن الأصل في الطهارة من الجنابة أن تغمر المياه الجسم، ولكن إذا كان هناك مشقة، والمرأة تدفع أموالا باهظة للتزين لزوجها وهو أمر يجب عليها، فجائز أن تمسح على شعرها عند المالكية إذا كانت عروسا.

أيهما يقدم الخاطب عن حب أم صالونات؟ سؤال أجابه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال على أيهما يقدم الخاطب على الزواج عن حب أم زواج الصالونات؟

أيهما يقدم الخاطب عن حب أم صالونات؟..وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس": "زواج الصالونات أمر منتشر في المجتمعات، ولابد ان يحدث ميل قلبي. وهو المعروف باسم الحب عن العوام أو القبول بين الطرفين، فى أى مكان شاهدها فيه، وعمرنا ما هنقول زواج الصالونات فاشل، طالما مفيش ضغط على الطرفين من الأهل".

واستكمل: "طالما مفيش ضغط مثلا عريس جاهز او عنده وعنده، او عروسة حلوة، فالحب ما يعرف بالقبول أو الحب من أول نظرة وهذا توفيق الله".



كما أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه إنها لا تستطيع أن تتحمل عيوب زوجها، لكنها ترفض الطلاق حفاظا على بيتها، وتريد أن تعرف حكم الشرع فى هذا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس": "ده سبب يخليكى تكملى الخياة واخطاء وإهانة الزوج، وربنا هيصلح حال زوجك عشان صبرك".

واستكمل: "الزوج لما يلاقي زوجته صابره ومتحملة يخلى عنده شوية احترام، اللى بيهين زوجته ولا يحترمها ويستغل صبر المراة من أجل أبنائها هيسأل أمام الله عن ما فعل معها".

أسامة قابيل: "لو بتخاف على بلدك بلاش تكون أولد فاشون وطور نفسك"

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن كل من يطلب ماذا نفعل فى ظل الازمات الراهنة، والناس التى لديها خوف على بلدها، عليها أن تعمل وتتقن العمل، فالايد التى تنتج وتعمل خير عند الله.

وتابع العالم الأزهري، خلال : العالم بتطور بسرعة رهيبة وعلينا أن ندرك هذا وإن نعمل ونجتهد ويكون لدينا بصمة واضحة فى التطور التكنولوجى الرهيب الذى يحدث فى العالم، فلا أحد أفضل منا فى صناعة موبايل ولا أحد أفضل فى صناعة السيارات أو اختراع الأدوية ومصلات الأمراض".

ولفت إلي أن كل شاب مطالب أن يعمل ويجتهد ولا يصبح أولد فاشون، وهناك تطور رهيب فى العالم كله، مضيفا: "اعمل يمكن ربنا يصطفيك وتصبح مخترع لشيء عظيم" .