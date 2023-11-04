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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأوي مئات الفلسطينيين| مشاهد مروعة لغارة إسرائيلية استهدفت مدرسة أسامة بن زيد

صدى البلد

قصفت القوات الإسرائيلية مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كانت ملاذاً لآلاف النازحين الهاربين من القصف، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مدرسة "أسامة بن زيد" التابعة للأونروا التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة "الصفطاوي" شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع العشرات من القتلى والجرحى.
 

كما أظهرت مقاطع فيديو وصور من المجزرة، جثامين القتلى وقد تحولت إلى أشلاء، في حين غطت الدماء جدران المدرسة، وسط حالة غضب  من عشرات الفلسطينيين الذين تساءلوا بألم ومرارة "أين العرب؟ أين المسلمين؟".
 

الفلسطينيين الاونروا قطاع غزة غزة توك شو صدى البلد

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