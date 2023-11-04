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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوزيرة والمحافظ يفتتحان مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة، الذي تم إنشاؤه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور لفيف من الحضور وأهالي القرية.

وأشادت القباج بتجهيزات المركز الذي يضم مركز علاج طبيعي ووحدة تخاطب وحضانة وقاعة مناسبات ومركز مودة وصالة ألعاب رياضية وفصل محو أمية و٢ ورشة تدريب على الحرف، الذي يقدم خدمات متميزة وغير مسبوقة لأهالي قرى  حياة كريمة" .

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ معرض الأسر المنتجة للمنتجات اليدوية والبيئية بمشاركة ١٠ جمعيات أهلية، مشيدةً بجودة وتميز المعروضات والتي تشارك بالمعارض التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، موجهًة بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال إنتاج الكليم والسجاد اليدوي؛ لدعم أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية وتمكينهم اقتصاديًا.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيرة التضامن لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالفرافرة

وعلى هامش الافتتاح، قامت الوزيرة والمحافظ بغرس نخلة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

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أهالي القري اجتماع أسر المنتجة الحرف التراثية الحضور الحرف التراثية والمنتجات اليدوية المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء دكتور محمد الزملوط حافظ الوادي الجديد جمعيات اهلية خدمات متميزة على مستوى الجمهورية

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