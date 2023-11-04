ليلة شعرية بأوبرا دمنهور وحفلان للعازف ميجيل تاراباجا بالإسكندرية والقاهرة

ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعقد فى السابعة مساء الاثنين 6 نوفمبر ليلة شعرية علي مسرح أوبرا دمنهور بمشاركة مجموعة من شعراء مدينة دمنهور هم عمرو الشيخ ، احمد شلبي ، صلاح اللقاني ، بهجت صميدة ويديرها الشاعر والإعلامي محمود شرف.

تستعرض الامسية مجموعة من الابداعات الشعرية للضيوف والتى تعالج العديد من الموضوعات الى جانب تناول بعض الاشكال والقوالب المتخصصة فى هذا المجال .

وعلى جانب اخر تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة حفلين للعازف ميجيل تاراباجا الاول في الثامنة مساء الاحد 5 نوفمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ومساء الخميس 9 نوفمبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من اهم المؤلفات الاسبانية والمكسيكية منها متتابعة فاندانجو لـ دينسيو اغوادو ، متتابعة لـ مانويل بونس ، سوناتينا لـ فيديريكو مورينو توروباك ، رومانسية الصياد - تحية لديبوسي لـ مانويل دي فالا، دقيقة - من قادس الي هافانا لـ انخيل باريوس ، سوناتا الجيتار لـ خواكين تورينا .

يذكر ان الاسبانى ميجيل تاراباجا درس في معهد اتاولفو جينتا وحصل علي العديد من المنح الدراسية من مؤسسة مارسيلينو بوتين ومؤسسة الشباب الموسيقي في مدريد ، نال العديد من الجوائز في عزف الجيتار منها جائزة مسابقة ارتورو ساتزانو عام 1988 ، جائزة المهنة الاستثنائية من المعهد العالي للملكي الموسيقي في مدريد عام 1990 وغيرها .