سحب الدبلوماسيين واستدعاء السفير| تركيا تتخذ خطوة جادة ضد إسر.ائيل.. وهذه حقيقة قطع العلاقات

تركيا تستدعي سفيرها من تل أبيب.. أعلنت وزارة الخارجية التركية عن استدعائها الرسمي لسفيرها التركي لدي إسرائيل، اليوم السبت الموافق 4 من نوفمبر الجاري، في بيان رسمي لها.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية صفًا عن الخارجية التركية قولها بأنه تم استدعاء سفير أنقرة لدي تل أبيب للتشاور، في ظل عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار بغزة.

سبب استدعاء تركيا لسفيرها

وكشفت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، “في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين، ورفض إسرائيل الدعوات لوقف إطلاق النار والتدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب، السفير شاكر أوزكان تورونلار إلى أنقرة للتشاور”.

وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو “لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، محملا إياه مسؤولية الهجمات على قطاع غزة”.