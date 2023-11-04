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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان الوطني للمسرح

صدى البلد

يعلن المسرح الوطني التونسي عن تنظيم الدورة الأولى "للمهرجان الوطني للمسرح التونسي- مواسم الإبداع " من 7 إلى 14 نوفمبر 2023 تنبع  مبادرة  تأسيس هذا المهرجان - والمخصّص حصريا للإنتاجات  المسرحية التونسية -  من الرغبة في إحياء ذاكرة "أسبوع المسرح التونسي" سابقا.

 

وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن إطلاق مسابقة وطنية لتقديم "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" وبمساهمة مؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد بدعم من شركائها المانحين: المؤسسة الفلاحية "الحدائق" والمؤسسة المالية "ميكرو كريد" من أجل دعم  الفنون بشكل عام والإنتاج المسرحي بشكل خاص.


تهدف "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" إلى تتويج الأعمال المسرحية  المتميزة  تثمينا  لجهود الفنانين التونسيين في  تطوير جماليات  الفن الرابع وتجديد أساليبه وأدواته، واعترافا  بدورهم الطلائعي  في قيادة المجتمع  نحو الأفضل والأجمل.  

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تسعى "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" إلى تشجيع روح الابتكار وتحفيز مَلَكَة  الإبداع  لدى  الفنانين التونسيين  من أجل تحريضهم  على مزيد  العطاء وإغواء أكبر عدد من المتابعين للإقبال على العروض المسرحية في توطيد لعلاقات التبادل والتفاعل والحوار بين المبدعين والنقاد والجمهور.

الأعمال المسرحية التونسية العروض المسرحية المؤسسة المالية المهرجان الوطني للمسرح

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