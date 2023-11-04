الغرف التجارية: المبيعات إنخفضت بقيمة 50% بعد حملات المقاطعة

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، عن تداعيات العدوان علي قطاع غزة علي السوق المصري.

وقال عز خلال حواره بقناة الحياة،: "نحن مع الاشقاء في فلسطين بلا شك، متابعا:"الجزء العقابي علي الشركات التي يتم مقاطعتها لا يؤثر عليهم بشكل كبير لأننا لن نشكل 1% بالنسبة لهذه الكيانات العملاقة.

وأضاف الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية،:"وصلنا لـ 50% في إنخفاض المبيعات بسبب عمليات المقاطعة والمقاطعة وجعت المصريين المستثمرين كوكلاء للشركات الكبري.

وأكمل:" المقاطعة سلاح موجع للاقتصاد المصري ويعطي إنطباع سئ للمستثمر الأجبني"