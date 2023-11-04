متحدث الخارجية: اجتماع اليوم يهدف للتنسيق لاتخاذ موقف موحد تجاه غزة

قال السفير أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن اللقاء الأمريكي العربي في عمان، اليوم السبت، كان مهما؛ لأنه يجمع وزراء خارجية عدد من الدول الفاعلة في القضية الفلسطينية، وهي، السعودية، وقطر، والإمارات، ومصر، والأردن، وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن اللقاء كان يهدف إلى التشاور والتنسيق لاتخاذ موقف موحد، والتعبير عن موقف عربي موحد، يتم الحديث به أمام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



وأضاف "أبو زيد"، أن المواقف العربية واضحة، وترتكز على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ؛ لأنه لا يمكن الحديث عن عمليات إغاثة إنسانية، دون وقف إطلاق النار، ثم فتح المجال لإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفعال ومستمر.

ولفت إلى أن هناك رفض عربي كامل لأي حديث عن التهجير أو خروج الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على ضرورة النظر للأسباب الجذرية لهذه الأزمة، من خلال الحديث عن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه الرسائل نقلت بوضوح إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تطالب بالارتقاء بدخول المساعدات، ولا تتحدث عن وقف إطلاق النار، ولهذا تحدث وزير الخارجية سامح شكري أن الدول العظمى يجب أن تقوم بمسئوليتها، وتطالب الاحتلال بوقف إطلاق النار.

وشدد على أن معبر رفح مفتوح بكل تأكيد، ومصر لم تتأخر في لحظة عن فتح المعبر، ولكن الجانب الإسرائيلي يعيق تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، أو وصول الجرحى إلى مصر للعلاج.