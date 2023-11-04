عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الخارجية: اجتماع اليوم يهدف للتنسيق لاتخاذ موقف موحد تجاه غزة

اجتماع وزراء الخارجية
اجتماع وزراء الخارجية اليوم

قال السفير أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن اللقاء الأمريكي العربي في عمان، اليوم السبت، كان مهما؛ لأنه يجمع وزراء خارجية عدد من الدول الفاعلة في القضية الفلسطينية، وهي، السعودية، وقطر، والإمارات، ومصر، والأردن، وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن اللقاء كان يهدف إلى التشاور والتنسيق لاتخاذ موقف موحد، والتعبير عن موقف عربي موحد، يتم الحديث به أمام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.


وأضاف "أبو زيد"، أن المواقف العربية واضحة، وترتكز على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ؛ لأنه لا يمكن الحديث عن عمليات إغاثة إنسانية، دون وقف إطلاق النار، ثم فتح المجال لإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفعال ومستمر.

ولفت إلى أن هناك رفض عربي كامل لأي حديث عن التهجير أو خروج الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على ضرورة النظر للأسباب الجذرية لهذه الأزمة، من خلال الحديث عن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه الرسائل نقلت بوضوح إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تطالب بالارتقاء بدخول المساعدات، ولا تتحدث عن وقف إطلاق النار، ولهذا تحدث وزير الخارجية سامح شكري أن الدول العظمى يجب أن تقوم بمسئوليتها، وتطالب الاحتلال بوقف إطلاق النار.

وشدد على أن معبر رفح مفتوح بكل تأكيد، ومصر لم تتأخر في لحظة عن فتح المعبر، ولكن الجانب الإسرائيلي يعيق تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، أو وصول الجرحى إلى مصر للعلاج.

إطلاق النار أحمد أبو زيد الإعلامي نشأت الديهي التحرير الفلسطينية الإمارات ومصر الخارجية المصري سامح شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: قلق بالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

خبير اقتصادي: الحرب على غزة قد تسبب ارتفاعا في أسعار الطاقة بنسبة 75%

سعر الذهب عيار 14 اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

تقدير عالمي لدور مصر في تخفيف الآلام عن أهالي غزة

الصحة الفلسطينية تحذر: الجرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة

بايدن يعلن إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والمقاومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ