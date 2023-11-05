بتشرب شاي فتلة.. احذر 3 أمور لحماية صحتك

تناول الشاي بفتلة ليس له ضرر مباشر على الصحة، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تناول الشاي بفتلة

1. التلويث المحتمل: يمكن أن يكون للفتلة تلوث بكتيري أو جرثومي قد ينتقل إلى الشاي عند استخدامها. لذا، يجب التأكد من نظافة الفتلة وغسلها جيدًا قبل استخدامها.

2. تلف الأسنان: بعض الأشخاص قد يشعرون بأن استخدام الفتلة لفترات طويلة في تناول الشاي يمكن أن يؤدي إلى تلف الأسنان، خاصة إذا كان الشاي يحتوي على مواد تلون الأسنان مثل الشاي الأسود.

3. مشاركة الفتلة: إذا كنت تشارك الفتلة مع الآخرين، فقد يكون هناك خطر نقل العدوى أو الأمراض الفموية بين الأشخاص.

لتجنب المشاكل المحتملة، يمكن اتباع بعض الإجراءات الوقائية مثل:

- تأكد من نظافة الفتلة قبل استخدامها، وغسلها جيدًا بالماء الساخن والصابون.

- تجنب استخدام الفتلة لفترات طويلة في تناول الشاي.

- تجنب مشاركة الفتلة مع الآخرين.

بشكل عام، يفضل استخدام ملعقة أو شاشة تصفية لتحضير الشاي بدلاً من الفتلة لتجنب أي مشاكل صحية محتملة.