عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأزهر والأوقاف يبدآن سلسلة من الندوات لحث المواطنين والشباب بالمشاركة الفعالة بالانتخابات الرئاسية

اوقاف
اوقاف

بدأت مديرية الأوقاف والأزهر الشريف بدمياط، عدد من الندوات مع العاملين و الأئمة وذلك لتوعيتهم بأهمية المشاركة ودورهم الكبير فى حث المواطنين على ذلك باعتباره واجبا وطنيا على كل مصري ومصرية..

كما أشارت تلك الندوات إلى أن صوت المواطن بالانتخابات أمانة تجاه وطنه يجب أن يؤديه ، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة مشاركة كافة الجهات لنشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة والايجابية بالأدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام ١٠ ،١١ و١٢ ديسمبر المقبل.

تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

FB_IMG_1699141152404
FB_IMG_1699141152404
FB_IMG_1699141144776
FB_IMG_1699141144776
FB_IMG_1699141149097
FB_IMG_1699141149097
FB_IMG_1699141142125
FB_IMG_1699141142125
دمياط الأزهر والأوقاف الانتخابات الرئاسية الأوقاف والأزهر الدكتورة منال الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأولادك في أسرع وقت

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 5-11-2023

ربط حساب واتساب WhatsApp بالإيميل.. اعرف الطريقة

رحاب الفخراني: تجهيز 1000 طن مواد غذائية مساعدات لأهالي غزة

اعتداءات جديدة في غزة.. 51 شهيدا إثر قصف إسرائيلي لمخيم المغازي

أفضل صيغ الحمد في القرآن.. تتسارع الملائكة لكتابتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ