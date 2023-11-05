الأزهر والأوقاف يبدآن سلسلة من الندوات لحث المواطنين والشباب بالمشاركة الفعالة بالانتخابات الرئاسية

بدأت مديرية الأوقاف والأزهر الشريف بدمياط، عدد من الندوات مع العاملين و الأئمة وذلك لتوعيتهم بأهمية المشاركة ودورهم الكبير فى حث المواطنين على ذلك باعتباره واجبا وطنيا على كل مصري ومصرية..

كما أشارت تلك الندوات إلى أن صوت المواطن بالانتخابات أمانة تجاه وطنه يجب أن يؤديه ، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة مشاركة كافة الجهات لنشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة والايجابية بالأدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام ١٠ ،١١ و١٢ ديسمبر المقبل.

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