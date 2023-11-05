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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: إسرائيل تقمصت دور الشيطان والشعب الفلسطيني كسب احترام العالم

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن إسرائيل تقمصت دور الشيطان في الحرب، معقبًا :"إسرائيل ضربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية بشكل صعب".

وأضاف «تامر أمين» من خلال تقديمة لبرنامج “آخر النهار” على قناة "النهار" أن كل ما تتمادى إسرائيل في الإبادة والبطش والحروب وسفك الدماء تخسر ولن تلفح، وكل يوم يصمد فيه الشعب الفلسطيني في القطاع يزداد عزة وكرامة أمام العالم بأكمله، مضيفاً :"الشعب الفلسطيني بيخسر أرواح ولكن بيكسب احترام العالم".


كفاحنا من أجل تحرير الأرض


أشار تامر أمين، إلي أن أهتم كثيراً بالاحترام لذلك أحببت الكلمات المؤثرة التي قالها الرئيس السادات في 6 أكتوبر سنة 73 بعد العبور، متابعًا :"احنا قبل العبور وقبل ما ننتصر وقبل ما العالم يشوف قوتنا وصمودنا وكفاحنا من أجل تحرير الأرض كنا بس بنحظى بعطف العالم ولكن بعد الحرب كسبنا احترام العالم". 

تامر امين إسرائيل القوانين الدولية الشعب الفلسطيني غزة

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