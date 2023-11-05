واشنطن: تظاهر الآلاف لصالح وقف إطلاق النار في غزة وضد سياسة بايدن

تجمع آلاف المتظاهرين في واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وللتنديد بأسلوب الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحرب.

وحمل المتظاهرون الذين تواجدوا هناك لافتات كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة"، "فلتعيش غزة" و"دماؤهم على أيديكم"، بينما في الولايات المتحدة يواصلون رفض المطالبات بالدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر من 2200.