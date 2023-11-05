أهم الأخبار.. علي معلول يقترب من الزمالك.. محاولة تشويه محمد سلام.. رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير أهم الأخبار.

8 خطوات لاستخراج تأشيرة العمرة إلكترونيا



كانت بتخاف عليه جدا | الشهود من حيثيات المحكمة بقضية سيدة فاقوس



غرامة تتخطى 500 ألف.. الكاميرات وراء اكتشاف خروج ثلاثي الزمالك من المعسكر



مفاجأة.. تفاصيل مكالمة شيكابالا مع أحمد فتوح بعد مغادرته معسكر الزمالك



عمرو الدرديري: معلول يقترب من الزمالك ومفاجأة بشأن أوسوريو



فبركة الرقص والطرد.. القصة الكاملة لمحاولة تشويه محمد سلام



بالرقم القومي.. رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم على موقع التعليم



تهجير الشعب الفلسطيني.. تامر أمين: إسرائيل تريد تحويل سيناء جبهة للصراع



جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين بالضفة الغربية ويداهم المنازل

