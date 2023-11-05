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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض حلوان تنظم قافلة للتوعية بالاكتشاف المبكر لسكر الحمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان، قافلة تمريضية عن الاكتشاف المبكر لسكر الحمل، ضمن سعي جامعة حلوان المتواصل للقيام بدورها البارز في خدمة المجتمع، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

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وقالت الدكتورة صفاء إسماعيل عميد الكلية: "تأتي أهمية هذه القافلة في توعية المجتمع وخاصة السيدات بأهمية الاكتشاف المبكر لمضاعفات الحمل مثل سكر الحمل، من خلال الكشف الدوري واتباع نمط حياة صحي، حرصًا من الكلية على تقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية لأفراد المجتمع" أمام البوابة الرئيسية للكلية ومقر المبنى الإداري بالجامعة والبوابة الرئيسية للجامعة، وتضمنت القافلة أنشطة متنوعة من قياس للضغط والسكر والوزن لحوالي 160 موظفة وطالبة من مختلف كليات الجامعة والمبنى الإداري، بالإضافة إلى تقديم توعية وتثقيف صحي عن أهمية متابعة الحمل والاكتشاف المبكر لسكر الحمل وعن أهمية التغذية السليمة والتمارين الرياضية للسيدة الحامل. كما ساهم جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الفرقة الثالثة بالقسم في أعمال القافلة

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