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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تذليل العقبات لاستكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمراكز والأحياء

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي رؤساء المراكز والأحياء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تذليل العقبات لإستكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بجميع المراكز والأحياء في القطاعات المختلفة دون أي تهاون أو تقاعس لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالبنية التحتية تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لإنهاء تلك الأعمال وهذه المشروعات في توقيتاتها المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر والاستفادة من المبالغ المرصودة والتي تم وضعها من أجل خدمة المواطنين مشيراً إلى متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورئيس المركز والحي بالمرور الدوري على أعمال التنفيذ كل في نطاق عمله للاطمئنان على مراحل العمل والتأكد من جودة الأعمال أولاً بأول .

 

جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز البداري وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة.

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وقد ناقش اللقاء ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية بمركز أبوتيج وحي شرق في القطاعات المختلفة فضلاً عن استعراض ما تم تنفيذه من الخطة حتى الآن ومناقشة المعوقات والحلول لتنفيذ باقي الأعمال والمشروعات وفقاً للخطة الزمنية المقررة.


وأشار محافظ أسيوط إلى تقديم كافة سبل الدعم والامكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة ودخولها الخدمة وفقاً للمواصفات الفنية مع مراعاة تطبيق معايير الجودة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان مشدداً على عدم تنفيذ أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية إلا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها منعًا لإهدار المال العام على أن يتم الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلافها أو تكسيرها.

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