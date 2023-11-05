نقلة نوعية في قطاع النقل.. مصر تقيم مشروعات ضخمة بقيمة 2 تريليون جنيه

تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير منظومة النقل، ودعم البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والموانئ، في محاولة لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز، والعمل على أن تكون مصر مركزا لوجستيا عالميا لحركة نقل البضائع.

مؤتمر النقل

مؤتمر النقل الذكي والبنية التحتية

افتتح كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، معرض transmea2023 للنقل الذكي والبنية التحتية، والمنعقد في الفترة من 5- 8 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

وأكد وزير النقل، في كلمته في الجلسة الافتتاحية بمقر المعرض، أن وزارة النقل عملت على تنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة النقل بشكل كامل في مصر خلال الفترة من 2014 باستثمارات تصل إلى 2 تريليون جنيه مصر.

وقال إن الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ وتأهيل 7 آلاف كيلو متر طرق وتطوير 10 آلاف كيلو متر سكك حديدية وإنشاء 1000 كوبري وإضافة شبكة من القطارات السريعة بطول 2000 كيلو متر لخدمة الموانئ، وإضافة لشبكة المترو والمومونرويل بجانب تنفيذ عدد من محطات المتعددة الأغراض لخلق ممرات لوجستية كبيرة لتصل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك ومناطق التصدير تربط بها طرق رئيسية، وأكد أن أهم ممر لوجستي تعمل عليه مصر حاليا هو ممر طابا - العريش.

وأوضح أن هناك مشاركة متنوعة مع الجانب العربي مثل إنشاء مشروع طريق القاهرة كيب تاون وطريق مصر تشاد والطريق الدولي الساحلي من بورسعيد حتي ليبيا جميعها طرق جديدة ومشروعات مشتركة مع الدول العربية.

وشدد على أهمية الشراكة في القطاع الخاص الجديدة مثل إدارة وتشغيل الخط الرابع والسادس وإدارة مترو أبو قير وتشغيل عدد من خطوط السكك الحديد والورش الحديدية.

ووجه وزير النقل الدعوة، خلال الجلسة الافتتاحية للمعرض للمستثمرين المحليين والأجانب، للمشاركة في مشروعات النقل بمصر.

مؤتمر النقل

جهود مصر لتطوير قطاع النقل

وتضمن المعرض خلال فترة انعقاده العديد من الفعاليات وهي:

اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي (القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، ومونوريل شرق وغرب النيل، والخط الثالث للمترو) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال" ومزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة "الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة" ولانش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.

جناح لوزارة النقل ضم 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة، ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض أهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الاستثمارية في جميع قطاعات النقل، بالإضافة إلى البث المباشر لعدد من المشروعات (الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو من محطة الطريق الدائري، والإذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير، والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد بني سويف/أسيوط من برج المنيا، والإذن بتشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع).

عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في جميع أيام المؤتمر.

توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

كما شهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

شارك في المعرض هذا العام 350 شركة مما يقرب من 50 دولة.

تم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض (توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض)، بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

تم توفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يومياً، وذلك من “الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس”، حيث يتم تحرك الأتوبيسات باتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحاً ويتم العودة في الساعة الخامسة عصراً.

من جهته، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ممثلة في وزارة النقل، تبذل الكثير من الجهود؛ من أجل تطوير قطاع النقل بشقيه البري والبحري.

وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروعات النقل ساهمت بشكل مباشر في توظيف عدد كبير من العمال في قطاع النقل، وهذا ساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.

وأوضح أن مصر تعيش طفرة هائلة في قطاع النقل، إذ تقوم وزارة النقل بمشروعات كبيرة في كل القطاعات وكل أوجه النقل، ويشمل ذلك تطوير الطرق بشكل كبير، ونقل السكة الحديد بأنواعها، والموانئ.

وأشار جاب الله، إلى أن أعمال تطوير النقل والكباري تتم وفقاً لأحدث النظم العالمية واستغلال موقع مصر الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر، مؤكداً أنها تسهم في توفير آلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.