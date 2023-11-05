منتخب الناشئات يخوض مرانه اليوم استعدادا لمواجهة الكونغو بتصفيات كأس العالم

أدى المنتخب الوطني لناشئات كرة القدم تحت 20 سنة، تحت قيادة محمد كمال، مرانه اليوم /الأحد/، خلال معسكره المغلق الذي انطلق أول أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة الكونغو برازافيل، في الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم "كولومبيا 2024".

ويواجه منتخب مصر للناشئات نظيره منتخب الكونغو يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه على ملعب استاد الإسكندرية.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات ضمت كلا من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى وندى مؤمن.