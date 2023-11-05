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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صوت وصورة الحلقة 17: مخطط نجلاء بدر لتشويه سمعة حنان مطاوع

نجلاء بدر
نجلاء بدر

شهدت الحلقة رقم ١٧ من مسلسل صوت وصورة على اتفاق نجلاء بدر مع ابنيها على تشويه سمعة رضوى "حنان مطاوع " عبر السوشيال ميديا.

جاء ذلك بعد تسريب فيديوهات مراد مكرم مع نساء أقام معهن علاقات، واتهمت نجلاء بدر حنان مطاوع ومحاميها بتسريب هذه الفيديوهات لتحسين موقفها في القضية.

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محمد سليمان عبد المالك: لم يكن هدفنا طرح قضايا محددة في صوت وصورة

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تعرف على أحداث الحلقة 16 من صوت وصورة قبل عرضها

 

 

حاول صدقي صخر محامي حنان مطاوع إقناع نجلاء بدر بالتعاون معهما لمعرفة المسئول عن هذه التسريبات لكنها رفضت عرضه وطردته من منزلها.

 

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it.

مسلسل صوت وصورة مراد مكرم محمد سليمان محمد سليمان عبد المالك نجلاء بدر ناردين فرج

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