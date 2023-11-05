رابطة تجار السيارات: لا توجد موديلات 2020 الآن بالمعارض

انخفاض في مبيعات السيارات بنسبة 70%

أكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أنه لا يوجد سيارات لموديل 2020 خُزِّنَت في المعارض، وإيجاد مثل هذه السيارات في المعارض حاليا صعباً، وهذا يعود إلى أسباب كثيرة خاصة أن التصنيع على المستوى العالمى يواجه مشكلة، وشركة "فولكس فاجن" تترك اليوم مصانعها في الاتحاد الأوروبي وتبحث عن مصانع خارجه نظرا لوجود مشكلة في مصادر الطاقة هناك.

وأضاف "أبوالمجد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذه السيارات غير مخزنة وليست موجودة لدى التجار، ولكن مبادرة استيراد السيارات تسمح بدخول السيارات 3 سنوات بجانب سنة الموديل.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن أكثر موديلات ينخفض سعرها بقوة كبيرة في الخارج بنسب أكثر من 60% و70% من قيمتها هي موديلات 2020، لذلك توجد سيارات مرخصة الآن بموديل 2020.

انخفاض في مبيعات السيارات بنسبة 70%

وأشار إلى أن تجار السيارات لا يستطيعون تخزين السيارات، وعلى مدار 25 عاما لم يحدث انخفاض في مبيعات السيارات بنسبة 70% بالمقارنة بهذا العام، ويرجع السبب لوجود مشكلة في الدولار والتدبير والتصنيع والتضخم العالمي.