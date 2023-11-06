بالطريقة الأصلية.. تكات لعمل البصارة المصري

تعد البصارة من الاكلات السهلة وغير المكلفة لكن هناك طرق مختلفة لعمل البصارة لكنها بالتأكيد ليست كالطريقة المصري الأصليه واليكم الوصفة.

مقادير عمل البصارة

¼ كيلو فول مدشوش

2 حزمة بقدونس مفروم

2 حزمة كزبرة مفروم

2 حزمة شبت مفروم

2 عود نعناع اخضر

3 عدد بصل ابيض

5 فص ثوم

1 عدد بصل مبشور

1 عدد بصل سليم

1 كوب زيت لقلي البصل

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

طريقة تحضير البصارة

في حلة على النار نضع الفول المنقوع مسبقًا ونضع نصف كمية الخضرة، مع البصل المقطع ارباع ثم فصوص الثوم

ونضيف مياه مغلية ونضعها على النار لمدة 45 دقيقة

ثم نضيف باقي كمية الخضرة ونتركها لمد 15 دقيقة

ثم نرفعها من على النار ونتركها لتبرد تماما

وفي طاسة على النار نضع الزيت ونحمر شرائح البصل مثل تقلية الكشري

نضع التوابل على البصارة ونخلطتها بالهاند بليندر أو في الخلاط

ثم نضيف ¼ كمية البصل المحمر قبل أن تحمر مع الزيت الذي تمت القلية به

ونقبلهم معا ونتركها حتى الغليان ونرفعها من على النار

ونصب الخليط في اطباق ونتركها لتبرد ثم نضع البصل على الوجه.

وتقلب مع مخلل الطماطم والخبز المحمص أو الطازج.