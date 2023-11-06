لم يحدث منذ 25 عاما.. تجار السيارات: انخفاض في المبيعات بنسبة 70%| فيديو

أكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أنه يوجد مشكلة عالمية في تصنيع السيارات بكل الدول، موضحًا أن أكثر الموديلات ينخفض سعرها بقوة كبيرة في الخارج بنسب أكثر من 60% إلى 70% من قيمتها هي موديلات 2020، لذلك توجد سيارات مرخصة الآن بموديل 2020.

وأضاف "أبوالمجد"، خلال تصريحات على قناة "CBC"، أنه لا يوجد سيارات لموديل 2020 خُزِّنَت في المعارض، وإيجاد مثل هذه السيارات في المعارض حاليا صعب، وهذا يعود إلى أسباب كثيرة خاصة أن التصنيع على المستوى العالم يواجه مشكلة.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، شركة "فولكس فاجن" تترك اليوم مصانعها في الاتحاد الأوروبي وتبحث عن مصانع خارجه نظراً لوجود مشكلة في مصادر الطاقة هناك.





مبادرة استيراد السيارات

وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هذه السيارات غير مخزنة وليست موجودة لدى التجار، ولكن مبادرة استيراد السيارات تسمح بدخول السيارات 3 سنوات بجانب سنة الموديل.



وشدد أبو المجد، على أن تجار السيارات لا يستطيعون تخزين السيارات، وعلى مدار 25 عاما لم يحدث انخفاض في مبيعات السيارات بنسبة 70% بالمقارنة بهذا العام، ويرجع السبب لوجود مشكلة في الدولار والتدبير والتصنيع والتضخم العالمي.

