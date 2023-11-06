أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

يبحث الكثير يوميا عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر العملة الأمريكية في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بعد بيان البنك المركزي المصري أمس.

يبحث الكثير عن نشرة الأرصاد الجوية ، وموعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية ، حيث تشهد هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى على القاهرة 32 درجة ، وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بحسب بيان رسمي أن يسود، الاثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تتراجع بداية من يوم الخميس المقبل ونبدأ الشعور بالأجواء الشتوية.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المرصد الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام الحالية تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية تصل إلى 3 درجات بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى في طبقات الجو العليا ،يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

يهتم كثير من المصريين بالبحث عن سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة بعدما قفز المعدن الأصفر بقوة خلال الأيام الماضية، ولكن تراجع مجددا ، بالتزامن مع تذبذب أسعار الأوقية عالميا.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويعتبر سعر الأصفر هو ما يبحث عنه المقبلون على الشراء والبيع ، حيث تراجع سعر الذهب من أعلى سعر وصل له قبل أيام قليلة بشكل ملحوظ، فبعد أن تخطى الجنيه الذهب 21080 جنيهات ، سجل اليوم نحو 20640 جنيها بفارق نحو 400 جنيه.

الذهب

ويعتبر الجنيه الذهب من أكثر ما يحبه الراغبون في استثمار أموالهم ، فكل جنيه يزن 8 جرامات من أعلى عيار في السوق وهو عيار 24.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

وتهتم الشريحة الأكبر من المتعاملين على سعر الذهب بالتعرف على سعر الجرام عيار 1 في السوق اليوم ، والي سجل نحو 2560 جنيها بعد لامس الـ 2650 جنيها قبل أيام قليلة.

ويعتبر سعر الذهب عيار 21 أهم ما يبحث عنه المقبلون على الخطوبة لأن الشبكة يتم شراؤها من هذا العيار وكذلك عيار 18.

يهتم الكثير بالبحث عن أرقام الطوارئ فهي من الخدمات الهامة التي يستعين بالكثير من أجل الاحتفاظ بها والاستعانة بها في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة سواء في المنزل أو بالخارج ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ على الطرق أو في أي مكان.

يبحث الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي.