تعليمات لسكان الجليل الأعلى في إسرائيل بالتزام الملاجئ.. ماذا يحدث؟

أفاد نبأ عاجل نقلته العربية، أن هناك تعليمات لسكان الجليل الأعلى في شمال إسرائيل بالتزام الملاجئ بسبب حادث أمني.

كانت قد أصدرت 18 وكالة أممية بيانا مشترك اليوم الأثنين، بشأن الوضع الإنساني المتردي الذي يعاني منه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على القطاع.

وقال البيان المشترك لـ 18 وكالة أممية، إن 30 يوما مرت وطفح الكيل ويجب وقف إطلاق النار فورا في غزة.

وأضاف البيان المشترك، أن عمليات القتل المروعة للمدنيين في غزة والحرمان من الغذاء والماء والوقود أمر يثير الغضب.