ما يحدث بغزة أكبر من إلقاء قنبلة نووية.. السفير الفلسطيني يعلق على تصريحات الوزير المتطرف

أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، أن التصريحات الخاصة بضرب غزة بقنبلة نووية، يعتبر تصريح صادر من وزير إسرائيلي، أمام العالم، موضحًا أن هناك 25 ألف طن من المتفجرات قامت إسرائيل بضربهم على غزة.

وأضاف السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن ما تعرضت له غزة يساوي 2.5 قنبلة نووية، وأن هذا أمر خطير.

ولفت إلي أن ما يجري على أرض غزة هو تدمير ممنهج، وهو أخطر من تصريح الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية.

وأشار إلي أن عدد الشهداء و الحرجي، وعمليات قصف المستشفيات كبير جدًا، وأن العالم يتحمل ما يحدث في غزة.