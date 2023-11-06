عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الحركة الوطنية عن تلويح اسرائيل باستخدام النووي: عقيدة متطرفة

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إننا نعبر عن دعمنا وتضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الوحشي الذي يتعرض له من قوات الاحتلال الاسرائيلي الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف حرب الإبادة التي تمارس ضد شعب اعزل من السلاح وسرعة ايجاد حل سلمي يحقق السلام والعدالة في الشرق الأوسط ، وإلا ستتحول المنطقة إلى رقعة من نار ستحرق العالم كله .

وأدان رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية فى بيان صحفى له التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الفكرة المروعة والمُخيفة لإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، خاصة أن هذه التصريحات تعكس خطورة التصاعد الذي يشهده النزاع في المنطقة، وتشكل تهديدًا خطيرًا أمن المنطقة ككل.

وأكد رؤوف السيد على أن هذه التصريحات ليست مجرد تصريحات عابرة، بل هي جزء عقيدة هذا الكيان الذي يقوم بإبادة جماعية وتطهير عرقي لسكان غزة الأبرياء، وان استخدام القوة الغاشمة هي عقيدة هذه المجموعة البربرية وسفاحي الأطفال وقتلة النساء، وتابع إن  سلسلة الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني، لا تقل  جرما عن استخدام السلاح النووي، فإسرائيل ترتكب جرائم حرب كل يوم في غزة وتمارس سياسات قاسية ومستمرة من الحصار والتجويع واستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين في غزة.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن المجازر والانتهاكات الجسيمة والهمجية التي يرتكبها الكيان المحتل تشمل استهداف الأبرياء والمدنيين بأسلحة محظورة ، والتي تتسبب في خسائر بشرية هائلة ودمار لا يمكن تبريره،  كل ما يقوم بفعله الصهاينة يعاقب عليها القانون إلا أن المجتمع الدولي يقف عاجزا عن ردع هذه الجرائم.

وشدد رؤوف السيد على أن الحزب يدين بشدة هذه الجرائم ضد الإنسانية وندعو المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه التصرفات واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الحقوق الإنسانية والحياة في غزة،فاستخدام الأسلحة النووية هو خطوة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، ويجب أن يكون هناك التأكيد الواضح على وقف جميع أشكال العنف واحترام القانون الدولي.

الشعب الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي حرب الإبادة رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

مرتضى فضحه .. ميدو معلقا على واقعة فتوح : "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أول رد من أحمد فتوح على قرار إدارة الزمالك بعرضه للبيع

ترشيحاتنا

رئيس الحكومة الفلسطينية: وزير التراث الإسرائيلي يريد أن يرى هيروشيما جديدة في غزة

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

الخارجية الصينية : نبذل قصارى جهدنا لاستعادة السلام في فلسطين

بقذائف الياسين 105.. المقاومة تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة اليوم

"الوزراء".. السيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام العالمي وتحليل أبعاده وانعكاساته محليًا وعالميًا

وزير إسرائيلي: نقاتل عدو عنيد ونخوض معه معارك صعبة جدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر| بأسهل الخطوات

ملابس هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| شاهد

إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

على الفطار .. طريقة عمل البان كيك

فيديو

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ