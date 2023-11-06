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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بث إعلانات على صفحات وزارة الهجرة للتوعية بمخاطر السفر غير المشروع للشباب

صدى البلد

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما تم تنفيذه من منجزات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال عدد من المحاور المهمة كالتوعية والتأهيل والتدريب، بجانب توفير فرص عمل في الداخل والخارج.

من جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنه تم العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزارة الهجرة بتنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في ختام النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019، ومنذ ذلك الحين سعت الوزارة للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف المهم، من وزارات وهيئات حكومية، أو منظمات دولية ذات الشأن، حتى تتحقق الأهداف المرجوة والمكلفة بها وزارة الهجرة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة عملت على تنفيذ تلك المبادرة في 72 قرية تابعة لـ 14 محافظة هم الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بوعي كبير وإدراك واسع لكافة جوانب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تجذرت عبر عقود طويلة مما جعلها ثقافة لدى بعض القرى المصرية، وحل غير آمن أو شرعي أمام الشباب المصري الراغب في الهجرة للخارج، وكان من الضروري العمل على عدد من المحاور الهامة للتصدى لهذه الظاهرة من مختلف الجوانب، فرغم أهمية التوعية والإرشاد بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كان لابد العمل أيضا على توفير البدائل الآمنة أمام الشباب المصري، ومساعدته على إيجاد فرص عمل مناسبة بالداخل أو الخارج.

وتابعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة وضعت عددا من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب والأسر، فقد تم تنفيذ عدد 68 برنامجًا تدريبيًا لإعداد مدربين بإجمالي عدد 3334 مستفيدًا، وكذلك تم تنفيذ عدد 327 برنامجًا تدريبيًا لتوعية طلاب مدارس التعليم الفني والشباب والأسر والأطفال القصّر بإجمالي عدد 8377 مستفيدًا، وبجانب التوعية جاء التدريب من أجل التوظيف، من خلال برامج التدريب والتأهيل على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال بالتعاون مع الوزرات والمؤسسات المعنية تم تنفيذ عدد 237 برنامجًا تدريبيًا للتأهيل والتدريب على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال بمشاركة عدد 5829 مستفيدًا.

وكذلك تم إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بقرار جمهوري رقم 51 لسنة 2020، وهو باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لدعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية"، حيث وصل جمالي المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز لـ 28754، وعدد 225 مستفيدًا من فرصة عمل - تدريب، بإجمالي 29822 خدمة مقدمة من المركز، حيث يقوم المركز بتوفير النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لشبابنا في وطنهم، وتوفير فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية الماهرة وفقا لاحتياج سوق العمل الأوروبي، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى ما حققته الحملة الإعلامية والدعائية التي أطلقتها وزارة الهجرة على مواقع التواصل لنشر الوعي بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، فقد حققت نحو (30) مليون مشاهدة، بجانب تحقيق الأغنية الرسمية للمبادرة لـ(10) مليون مشاهدة ومتابعة، كما تم إنتاج عدد 5 أفلام، خاصة برسائل التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

يأتي ذلك بجانب جهود حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية والزيارات الميدانية بالمحافظات، فقد تم تنفيذ عدد (31) لقاءً جماهيريًا لتوعية الأسر والشباب والتعريف بأهداف المبادرة الرئاسية والجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإجمالي عدد (19614) مستفيدًا في عدد (9) محافظات، كذلك تم تنفيذ عدد (39) حملة طرق أبواب لتوعية الشباب والأسر لعدد (183)  قرية، بإجمالي عدد (1935160) مستفيدًا، وتم تنفيذ عدد (31) قافلة طبية بإجمالي عدد (6291) مستفيدًا في عدد (13) محافظة وهم (بني سويف، الدقهلية، الفيوم، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، الغربية، البحيرة، المنوفية، سوهاج،قنا، الاقصر، الشرقية).

وبالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الإسكان ووزارة الصحة بشأن تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، تم تسليم 54 مركب صيد لصغار الصيادين بأسوان والدقهلية، كذلك إعداد دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، بجانب إعداد دليل تدريبي للمتدرب للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية "بالتعاون مع  المركز  القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعداد دليل تدريبي للمتدربين من الرائدات الريفيات ـ مخصص للرائدات الريفيات الذين تم تأهيلهم وتثقيفهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

هذا بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية، تضمن التعاون في العديد من المجالات منها مجال التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الترويج للمنتجات اليدوية المتميزة في المحافظة بالفعاليات الخاصة بوزارة الهجرة، ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها، ويأتي ضمن الجهود وزارة الهجرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية،  فضلا عن تقديم الوزارة رعايتها لمشروع تخرج 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت شعار "حل بديل" والذي خصصوه لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتخطط الوزارة لأن يصبح المشروع جزءًا من حملتها التوعوية التي ستبدأ بمجموعة إعلانات على صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي وبرامج الراديو والتلفزيون، كما ستطرح على الجهات الصحفية والإعلامية في إطار المسئولية المجتمعية أن يبثوا هذه الإعلانات دعما لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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