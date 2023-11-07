"قومي المرأة" يطلق حملة جديدة بالمحافظات لمناهضة "تطبيب الختان".. اليوم

يطلق المجلس القومي للمرأة ، اليوم الثلاثاء، حملة جديدة في سلسلة حملات طرق الأبواب تحت عنوان " احميها من الختان"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس والمجلس القومي للطفولة والأمومة .

وقالت ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة ، إن هذه الحملة إسوة بالحملات السابقة تركز على قضية محددة من القضايا المتعلقة بختان الإناث حيث تركز هذه الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة.

وأضافت أنه سيتم خلال فعاليات الحملة، نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

التوعية الميدانية

من ناحية أخرى ، أشارت ايزيس إلى أنه سيتم عقد دورة تدريبية اليوم ، بجميع فروع المجلس على التوازي لميسرات المجلس والقيادات الدينية من الائمة والقساوسة والواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة في التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين في أماكن تجمعاتهم وإقامتهم خلال الحملة.

